Fußball : Favoritensiege für Alemannia Pfalzdorf und Kevelaerer SV

Der Kevelaerer SV (gelbe Trikots) ging beim Erfolg in Donsbrüggen bereits in der zweiten Minute in Führung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Kreisliga A Gruppe 1: Spitzenreiter Alemannia bezwingt die SG Keeken/Schanz mit 8:0. KSV siegt 2:0 beim SV Donsbrüggen. Drei Begegnungen mussten in der Klasse wegen Corona abgesagt werden.

Der SV Donsbrüggen musste in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern eine 0:2 (0:1)-Niederlage im Heimspiel gegen den Kevelaerer SV hinnehmen. Bereits nach zwei Minuten brachte Dennis Hermens den KSV in Führung. Anschließend tat sich der favorisierte Tabellenzweite, der auf dem vorletzten Platz steht, gegen den ersatzgeschwächten Gastgeber schwer. In Minute 75 traf erneut Hermens zum Endstand. „Den einzigen Vorwurf, den wir Trainer dem Team machen können, ist die mangelhafte Chancenauswertung. Ansonsten war das in Ordnung“, sagte Marcel Kempkes, Coach des Kevelaerer SV.