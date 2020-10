Fußball : Kreis-Duell in der Landesliga

Kalkar/Wachtendonk Der TSV Wachtendonk-Wankum ist am Sonntag bei der SV Hönnepel-Niedermörmter zu Gast. Für TSV-Coach Guido Contrino ist es gleichzeitig die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Für Guido Contrino, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum, ist das Terrain bei der SV Hönnepel-Niedermörmter kein unbekanntes Pflaster. Er war in der Saison 2005/06 Spieler in der Landesliga-Mannschaft, die damals als Aufsteiger den Meistertitel errang. Nun kehrt er am Sonntag, 15 Uhr, als TSV-Coach an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. „In Hönnepel zu gewinnen war schon damals für jeden Gegner schwer und ich glaube, dass hat sich bis heute nicht geändert“, sagt Guido Contrino. Aktuell hat er mit seinem Team den besseren Start in die Saison erwischt und steht drei Punkte vor dem Gastgeber. Die Wachtendonker stehen auf Rang fünf, die SV Hö.-Nie. ist Elfter. Es geht derzeit also ganz eng zu in der Landesliga.