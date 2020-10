Fußball : C-Junioren feiern Auftakt in der Niederrheinliga

Am Wochenende beginnt der Betrieb in der C-Junioren-Niederrheinliga. Foto: dpa/Tobias Hase

Kreis Kleve Der 1. FC Kleve muss bei Arminia Klosterhardt antreten. Der SV Straelen kickt daheim gegen den VfB Homberg. Die Klever A-Junioren sind bei Croatia Mülheim zu Gast.

Am Samstagnachmittag um 15 Uhr fällt der Startschuss für die C-Junioren des 1. FC Kleve und des SV Straelen in der Fußball-Niederrheinliga. Die U 19 des 1. FC ist zudem am zweiten Spieltag der Niederrheinliga am Sonntag ab 11 Uhr bei Croatia Mülheim gefordert.