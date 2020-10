Fußball : Sandro Scuderi steht vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte

Kleve Der Trainer des Regionalligisten VfR Warbeyen ist mit seinen Spielerinnen am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach II zu Gast. Der 41-Jährige freut sich auf die Begegnung.

Der Frauenfußball-Regionalligist VfR Warbeyen trifft am Sonntag, 11 Uhr, auswärts auf Borussia Mönchengladbach II. Der Gastgeber ist punktgleich mit dem Team von Trainer Sandro Scuderi. „Natürlich wird das ein besonderes Spiel. Borussia Mönchengladbach ist ein Kooperationspartner von uns, mit dem wir seit langer Zeit im regen Austausch stehen. Außerdem kenne ich noch viele aus meiner Zeit in Gladbach. Den Kunstrasen, auf dem wir spielen werden, kenne ich auch noch aus dem Effeff“, sagt Scuderi. Der 41-jährige Übungsleiter wechselte erst im Sommer 2019 von Mönchengladbach aus an den Duvenpoll-Sportplatz in Warbeyen.