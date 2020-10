Fußball : Fußball droht die nächste Corona-Pause

Die Corona-Pandemie sorgte am Wochenende für einige Absagen im Fußball. Foto: dpa/Tobias Hase

Kreis Kleve Die Spielabsagen wegen der Pandemie nehmen zu. In der Gruppe fünf der Bezirksliga konnten vier der sieben Partien nicht angepfiffen werden. „So macht es keinen Sinn, die Saison fortzusetzen“, sagt Daniel Beine, Trainer von Viktoria Goch.

Die Corona-Pandemie scheint den Sport ein zweites Mal zu stoppen. Der Handball-Verband Niederrhein hat seine Saison schon bis zum 15. November unterbrochen, um angesichts der deutlichen steigenden Infektionszahlen die weitere Entwicklung abzuwarten. Der Westdeutsche Basketball-Verband hat gerade entschieden, den Start der neuen Spielzeit jetzt erst einmal in den Januar zu verschieben. Und auch dem Fußball droht eine erneute Corona-Auszeit, wenn man auf die zahlreichen Spielausfälle blickt, die es wegen der Pandemie an diesem Wochenende gegeben hat.

Alleine vier der sieben angesetzten Partien wurden in der Gruppe fünf der Bezirksliga wegen Corona-Fällen im Umfeld von Teams nicht angepfiffen. Am Samstag mussten die Spiele Uedemer SV gegen SV Rindern und Viktoria Goch gegen den SV Budberg abgesagt werden. Zuvor hatte bereits festgestanden, dass die Begegnungen SV Schwafheim gegen 1. FC Kleve II und DJK Twisteden gegen GSV Moers nicht stattfinden werden. Auch in den Kreisligen gab es einige Spielausfälle.