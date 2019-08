Triathlon : Absprung in die Strapazen

Goch Mehr als 700 Athleten starteten beim 10. „GochNess-Triathlon“. TV Goch trug erneut die Finalrunde des nationalen DTU-Jugendcups aus.

„In der Sonne musste ich am Ende meinen inneren Schweinehund überwinden“, gab sagte sie. Am Nachmittag blieben die Temperaturen konstant über 30 Grad Celsius. Sogar beim Schwimmen habe man die Hitze gespürt, so Hemmers. Das Wasser sei gar nicht mal so kalt gewesen. All dies, inklusive Probleme beim Anziehen der Laufschuhe, hinderten sie am Ende aber nicht daran, als einzige Frau in die Top-Ten der Sprint-Konkurrenz einzulaufen. Das gelang auch ihrem männlichen Vereinskamerad Jonas Küpper, der den zehnten Platz belegte. Er war jedoch alles andere als zufrieden. Er benötigte 1:40 Stunde. „Schwimmen war noch in Ordnung, Radfahren zwar hart, aber auch noch ganz gut. Das Laufen war dann nur noch Sterben mit Anlauf“, scherzte der abgekämpfte Triathlet. Unter den mehr als 700 Teilnehmern war er wohl nicht der einzige, dem das Wetter zu schaffen machte.