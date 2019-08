Fußball-Bezirksliga : Kezer sichert FC-Reserve Punkt gegen Budberg

Kleve Fußball-Bezirksliga Gruppe 4: 1. FC Kleve II - SV Budberg 1:1 (1:1). Ein weiteres Erfolgserlebnis verbuchte Sonntagabend die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve. Das Team von Coach Lukas Nakielski holte beim 1:1 gegen Budberg einen Zähler.

Daniel Herzel und Otman Maeouhat durften von Anfang an ran. Zudem spielte auch Nathnael Scheffler aus dem Kader ersten Mannschaft. „Wir freuen uns natürlich über jedes Spiel, bei dem er mit dabei ist“, hatte Nakielski schon unter der Woche gesagt. Budberg war von Beginn an der erwartet starke Gegner: „Es war eine klare Spielidee zu erkennen. Sie haben insbesondere auf Außen sehr spielstarke Leute. Bei den Temperaturen war die Partie natürlich sehr intensiv“, so der Trainer. Die Rot-Blauen präsentierten sich aber gut vorbereitet und hielten gut dagegen, die Offensive der Hausherren um Fatawu Tchamousou und Sezai Kezer hatte sogar die Führung auf dem Fuß. Budberg schlug jedoch schon aus dem ersten eigenen Angriff Kapital und lag nach 13 Minuten durch Christoph Ricken 1:0 vorne. „Danach mussten wir uns erst mal kurz schütteln“, sagte Nakielski: „Die Mannschaft hat aber eine gute Reaktion gezeigt.“ Nach einer guten halben Stunde belohnte sich die Heimmannschaft dann auch in Person von Kezer mit dem 1:1-Ausgleich. Nach dem Treffer in Repelen war es sein zweites Tor im zweiten Spiel in Folge.