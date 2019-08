Kommentar : Kunststoffbahn: Total verrannt

Sie sieht aus wie Tartan, ist aber Asche. Die Laufbahn im Gustav-Hoffmann-Stadion befindet sich hier noch in einem unverbrauchten Zustand. Am 15. September 1963 wurde die Kampfbahn am Hang des Klever Bergs eröffnet. RP-Archivfoto: Fritz Getlinger. Foto: Getlinger, Fritz

Die Klever CDU will das Gustav-Hoffmann-Stadion mit einer Kunststoffbahn ausstatten.

Mittel für den Sport stehen in Kleve zur Verfügung. Doch anstatt marode Turnhallen zu sanieren oder neue zu bauen, soll ins Gustav-Hoffmann-Stadion eine Kunststoffbahn verlegt werden. Das fordern auch zwei führende Christdemokraten. Wolfgang Gebing, der Bürgermeister werden will, und Jörg Cosar, Ehrenvorsitzender der Stadtschulpflegschaft, Schulpolitischer Sprecher der CDU und demnach mit Fachwissen ausgestattet.

Gebing hatte in seiner Haushaltsrede die Ausstattung des Stadions mit einer Tartanbahn gefordert, was Cosar ebenso befürwortet. Denn dies „stehe einer Kreisstadt gut zu Gesicht“. Das Vorhaben ist jedoch unsinnig. Die Ausgaben für den Bau sind Verschwendung öffentlicher Gelder. Wer jetzt Tartan in Stadien mit 400-Meter-Rundlaufbahn legen lässt, kommt 30 Jahre zu spät. Die Kosten dafür betragen 1,127 Millionen Euro. Cosar führt als Grund für den Bau auch Bundesjugendspiele an. Die hat jede Schule einmal jährlich einen halben Vormittag. Gymnasiasten nutzen das Stadion sporadisch im Sommer. Bei einer Investition von mehr als einer Millionen Euro sind das extrem teure Schulstunden. Der Umbau ist ohne Nutzen, weil ausreichend Athleten fehlen. Wann hier zuletzt über Hürden gesprintet wurde oder der letzte Diskus halbwegs vernünftig durch die Arena flog, weiß niemand. Der Absturz der Sportart Leichtathletik wird nicht in Kleve gestoppt. Da hilft auch keine neue Bahn.