Reitsport : Emmers und Adams setzen sich durch

Von Stephan Derks Traumnoten für Laura Hetzel und Carina Janßen in Pfalzdorf.

Nicht minder sehenswert die Springpferdeprüfung auf M*-Niveau, in der die Keppelner Amazone Carina Janßen den in ihrem Besitz befindlichen Hengst Intro HK (Dallas VDL/Voltaire) über die gleichfalls von Peter Schumacher erstellten Hindernisse lenkte. Eine Runde, für die sie von Karl-Heinz Streng und Andrè Kolmann eine Wertnote (WN) von 9.20 erhielt. Bemerkenswert sind diese Ritte in den Springpferdeprüfungen, in denen bis zu Rang zehn Wertnoten über eine 8.00 (gut) erzielt wurden. Ein eindeutiges Indiz für die Qualität der Starterpaare. Die machte sich einmal mehr auch in den Springprüfungen der schweren Klasse bemerkbar. So in der Youngster-Springprüfung der Klasse S*, in der Judith Emmers, Asperden-Kessel, die siebenjährige Aida Fox (Arpeggio/Zeus) fehlerfrei in Bestzeit an die Spitze dieser Prüfung ritt und die für den RV Kranenburg reitende Katrin Eckermann auf Christian`s Chacco hinter sich ließ. Ein „Schicksal“, das Katrin Eckermann auch in einem weiteren S*-Springen an Tag zwei des Turniers erfuhr, an dem der in Hannover gezogene Hengst (Chacco-Blue/Balou du Roet) zwar gleichfalls fehlerfrei blieb, doch nicht an die Zeit des amtierenden Rheinischen Meister der Springreiter, Sebastian Adams, herankam. Denn der lenkte die Sandro Boy Tochter Dree Boeken’s Sandros Roeschen pfeilschnell (64.68 Sekunden) über die beeindruckenden Sprünge. Das Fazit des Pilot-Turniers fiel positiv aus. Es gab sehenswerten Springsport, der viel über Qualität von Pferd und Reiter aussagte, die hier am Start waren.