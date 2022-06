Ideenwettbewerb : Gocher Löwe braucht einen Namen

Goch Der Gewinner des Wettbewerbs bekommt ein Jahr lang freien Eintritt ins GochNess. Plüschtier wird sich künftig häufig auf Festen in der Stadt präsentieren.

(RP) Der Heimatverein Goch hat ein neues Mitglied, das jedoch noch keinen Namen hat. Das soll so nicht bleiben. Jeder kann bis zum 20. Juni unter der E-Mail-Adresse loewe@stadtwerke-goch.de einen Namensvorschlag machen und dabei an einem Gewinnspiel teilnehmen. Im Service-Center der Stadtwerke auf der Voßstraße 1 und bei der B & H Group auf dem Marktplatz liegen zudem Teilnahmekarten aus.

Der Löwe wurde in Anlehnung an das Wappen der Stadt Goch von Mirko Ciosek entworfen und von den Stadtwerke Goch gesponsert. Er wird von nun an immer wieder in Goch auftauchen, sei es bei Veranstaltungen des Gocher Sommers auf dem Marktplatz oder (da war er schon) bei der Mitgliederversammlung des Heimatvereins.