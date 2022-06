Fußball-Nationalspieler aus Emmerich : Robin Gosens gibt sein Triathlon-Debüt

Emmerich Der 27-Jährige entscheidet sich spontan zum Start beim Aasee-Triathlon in Bocholt. Dafür gibt es Lob von Edin Dzeko und Denzel Dumfries, seinen Teamkollegen bei Inter Mailand.

Die Füße hoch legen und die Seele baumeln lassen – das ist nichts für Robin Gosens, der derzeit auf Heimaturlaub in Elten ist. Der deutsche Fußball-Nationalspieler in Diensten des italienischen Vizemeisters Inter Mailand bereitet sich in heimischen Gefilden auf die kommende Spielzeit in der Serie A vor. „Wenn wir mit der Saisonvorbereitung beginnen, will ich topfit sein“, sagt der Linksverteidiger mit dem ausgeprägten Offensivdrang. Sein Ziel ist und bleibt die Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft an der Winter-Weltmeisterschaft in Katar.