Fußball : SVD kassiert drei Treffer nach der Pause

Die Gäste des Kevelaerer SV erzielen in dieser Szene einen ihrer drei Treffer. In Hälfte eins lag Donsbrüggen noch mit 1:0 vorn. Foto: Wensierski, Siegfried (siwe)

Kleverland Fußball-Kreisliga A: Zur Pause führte der SV Donsbrüggen mit 1:0 und verlor die Partie mit 1:3. SV Rindern souverän.

Nach dem zweiten Spieltag sind Vernum, Wissel und Kessel noch ohne Punkte. Uedem, Kevelaer und Rindern stehen mit sechs Zählern an der Spitze.

SC Blau-Weiß Auwel-Holt – BV Sturm Wissel 3:0 (3:0). Nach dem ungefährdeten 3:0-Sieg des SC hatte Wissels Trainer Marco Schacht deutliche Worte für die Leistung seiner Mannschaft übrig. „In der ersten Halbzeit war das eine erbärmliche, grausame und beschämende Darbietung.“ Sein Gegenüber Lars Allofs war durchweg zufrieden. „Auf diese überzeugende Leistung lässt sich aufbauen.“ Doppelpacker Stefan Linßen und Philipp Stienen schossen Blau-Weiß binnen zwanzig Minuten zum Sieg.

SG Kessel/Ho.-Ha. – Uedemer SV 1:4 (1:1). Nach ausgeglichener erster Halbzeit wurde der USV in Durchgang zwei seiner Favoritenrolle gerecht. Martin Dicks brachte den Gastgeber zwar nach fünf Minuten in Führung, jedoch glich Cahit Erkis nach 30 Minuten aus. Eine Eigentor von Philipp Peters brachte Uedem in Front. David van Rennings traf zum 3:1, ehe erneut Erkis in Minute75 den Schlusspunkt setzte. „Nach dem unglücklichen Eigentor wurde es dann sehr schwer“, sagte Gilbert Wehmen, sportlicher Leiter der Spielgemeinschaft. Uedems Peter „Pele“ Van Aerssen resümierte: „Nach einer halben Stunde kamen wir besser ins Spiel und waren dann die deutlich bessere Mannschaft.“

TSV Nieukerk – Alemannia Pfalzdorf 3:2 (2:0). „Auch wenn viele Dinge zusammengekommen sind wie neuerliches Verletzungspech zweier Akteure, muss man dem Gegner am Ende des Tages Respekt zollen“, gab Markus Hierling, Trainer der Pfalzdorfer Alemannen nach der Niederlage den fairen Verlierer. TSV-Trainer Wilfried Steeger resümierte: „Das war genau die richtige Reaktion auf das Katastrophenspiel in Nütterden“. Leon Holtmanns und Felix Brusius brachten den Gastgeber in Führung. Nach Nils Mildenbergers Anschlusstreffer besorgte Mirco van Bergen in der 75. Minute die Entscheidung. Benjamin Strodt traf spät zum folgenlosen 2:3.

SV Donsbrüggen – Kevelaerer SV 1:3 (1:0). Den besseren Start in die Partie hatten die Gastgeber, die jedoch am Aluminium und einer Blitzreaktion von Kevelaers Keeper Dennis Hussmann scheiterten. In der Folge beschäftigte sich der Gast mehr mit den höchst fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen des Unparteiischen Thomas Verrieth als mit dem eigenen Spiel was mit dem 1:0 durch Sebastian Verrieth bestraft wurde. Nach dem Seitenwechsel dann konzentrierte sich der Bezirksligaabsteiger dann mehr auf seien Fähigkeiten und glich verdientermaßen durch Jan Flintrop aus. Mit seinem Doppelpack in Minute 65. und 78. sorgte dann Stürmer Sven van Bühren für den hart erarbeiteten Auswärtserfolg. „Ich denke die Niederlage war unnötig, drei individuelle Fehler haben für drei Gegentore gesorgt. Die Einstellung der Mannschaft war absolut ok“, erklärte Donsbrüggens Trainer Christian Roeskens nach dem Match. „In der Kabine ist es laut geworden. Ich habe das Team nochmals aufgefordert, sich auf das Fußballerische zu konzentrieren. Und das hat die Mannschaft dann in Halbzeit zwei auch gut umgesetzt“, kommentierte Kevelaers Coach Ökce die Partie.

Arminia Kapellen-Hamb – SV Herongen 1:1 (1:0). Wie alle anderen Teams am Niederrhein hatten auch die Mannschaften aus Kapellen-Hamb und Herongen mit den hochsommerlichen Temperaturen zu kämpfen. Die Gastgeber gingen durch Frank Boos in Führung doch André Hüpen sorgte mit seinem Ausgleichstreffer für den Endstand. In Minute 78 sah Kapellens Keeper Marvin Domagalla nach einer Notbremse die Rote Karte. „Unter dem Strich geht das Remis in Ordnung“, erklärte Kapellens Übungsleiter Andreas Holla. Genauso sah es sein Gegenüber Sebastian Tissen. „Über 90 Minuten gesehen ist es eine gerechte Punkteteilung.“

Union Wetten – SV Sevelen 0:2 (0:2). „Wir haben heute einfach gar nicht zu unserem Spiel gefunden“, lautete das Fazit von Wettens Spielertrainer Christian Offermanns nach der Heimniederlage gegen den SV Sevelen. Die Gäste wollten sich für die Saisonauftaktniederlage gegen Geldern rehabilitieren und gingen entsprechend konzentriert zu Werke. Top-Torjäger Philipp Langer sorgte mit seinem Doppelpack in Durchgang eins bereits für die Entscheidung. In der folge ließen die Gäste noch einige Chancen für ein deutlicheres Ergebnis ungenutzt. Dieser Umstand war allerdings auch das einzige Manko, was Trainer Gunnar Gierschner zu bemängeln hatte. „Wir sind nun endlich in der Saison angekommen. Nach letzter Woche habe ich vom Team eine Reaktion gefordert und die Mannschaft hat diese heute auch gezeigt. Das war bei harten äußerlichen Bedingungen ein hochverdienter Auswärtserfolg. Wir hätten nur ein wenig konsequenter im Abschluss sein können.“