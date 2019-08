Kalkar-Hönnepel : Ohne Leidenschaft in die nächste Pleite

Auch Hönnepels erfahrener Akteuer Marvin Hitzek (l.) konnte die 0:1-Niederlage nicht verhindern. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kalkar-Hönnepel Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Blau-Weiß Dingden – Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter 1:0 (1:0).

Ohne Punkte kehrte die SV Hö.-Nie. am Sonntag aus Hamminkeln zurück. Gegen Aufsteiger SV Dingden unterlagen die Bullen mit 0:1. Zwar erspielten sie sich in der Schlussphase einige gute Gelegenheiten zum Ausgleich – doch bis dahin zeigten die Gäste zu wenig, um die Hausherren ernsthaft in Gefahr zu bringen.

„Wir haben 75 Minuten lang zu wenig Druck aufgebaut und waren nicht präsent. Das ist umso ärgerlicher, als Dingden keine Übermannschaft gewesen ist. Aber von uns kam eben auch nicht mehr“, sagt Hö.-Nies Trainer Thomas von Kuczkowski.

Info Teams und Tore beim Duell in Dingden Dingden: Buers – Rülfing, Holtkamp (74. Schluse), Tulgay, M. Leyking, Weirahter, Juch (90. Meyering), Cavusman (87. Ameling), Kamps (62. F. Leyking), Buers, Rensing Hö.-Nie.: Ferdenhert – Nguanguata, Braun, Vengels, Hitzek, P. Kimbakidila (56. Erzi), Husic (56. Mayr), Dedic (74. C. Kimbakidila), Bilali, Akrab (46. Yilmaz), Gehle Tor: 1:0 (12.) Weirather

Elf Minuten brauchten die Hausherren, um vor rund 200 Zuschauern in Führung zu gehen: Hö.-Nies Edin Husic fälschte einen gefährlichen Ball von Julian Weirahter (12.) ab, der somit im Gästetor landete. Bis zur Pause sorgte Dingdens Angreifer Sebastian Kamps dann noch ein paar Mal für Gefahr vor dem Gästetor, konnte den zweiten Treffer der Partie aber ebenso wenig erzielen, wie auf der anderen Seite Islam Akrab (31.) mit einem Schuss.

Hö.-Nie. wechselte nach der Pause, brachte mit Can Yilmaz einen frischen Stürmer für Akrab. Die erste Großchance des zweiten Durchgangs oblag aber Dingdens Kamps: Seinen Schuss aus kurzer Distanz parierte Hö.-Nie.-Torwart Jendrik Ferdenhert. In der 56. Minute brachte Hö.-Nie. mit Peter Mayr und Erdem Erzi zwei weitere frische Kräfte, während der Gegner sich zunehmend auf schnelle Gegenangriffe konzentrierte. So auch in der 60., als Kamps nach einem steilen Ball in die Spitze nur einen halben Schritt später kam als Ferdenhert.

In der 75. tätigte Thomas von Kuczkowski dann seinen vierten und letzten Wechsel: Christopher Kimbakidila kam für Adis Dedic, und hatte in seinem ersten Ligaeinsatz für Hö.-Nie. gleich eine gute Szene vor dem Dingdener Tor: Seinen Schuss konnte BW-Torhüter Johannes Buers jedoch noch reflexartig mit dem Bein abwehren. Für Gefahr im Dingdener Strafraum sorgten auch ein Kopfball von Elidon Bilali (87.) – und wenig später ein Torversuch von Erzi, welchen Buers jedoch ebenfalls stark parierte.