Fußball-Oberliga Hasan Akcakaya führt den 1. FC Kleve zum Sieg

Auch im zweiten Durchgang gaben die Rot-Blauen den Ton an, Niklas Klein-Wiele (46.) verpasste nur knapp. „Wir hatten das Spiel total unter Kontrolle und haben praktisch nichts zugelassen“, so der Coach. Bisweilen aber fehlte der letzte Pass auf dem Weg zur Torchance. Für den schönsten Treffer des Tages sorgte Pascal Hühner in der 76. Minute. Der Routinier hatte mit einer Direktabnahme ins lange Eck abgeschlossen. In den Schlussminuten wollten die Gäste aus Wuppertal noch mit langen Bällen für Gefahr sorgen, doch die Klever agierten in der Defensive recht souverän. „Es gab ein Haar in der Suppe. Was mir nicht gefallen hat, war, dass wir in der Nachspielzeit im Aufbau nicht konsequent agiert haben. Wir haben dem Gegner Möglichkeiten gelassen“, sagte Akpinar.