Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen kann mit Remis in Bocholt gut leben

In der 80. Minute gelang es dem VfR jedoch nicht, genügend Druck auf den Ball auszuüben. Er musste noch den Ausgleich hinnehmen. Mit dem Punkt könne man insgesamt trotzdem gut leben, so Scuderi. „Was unsere Leistung angeht, bin ich hochzufrieden. Leider haben wir uns am Ende nicht belohnt“, sagte der Warbeyener Trainer, dessen Schützlinge weiterhin auf Platz acht rangieren. Am kommenden Sonntag, 13 Uhr, ist der VfR bei Bayer Leverkusen II zu Gast.