Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Kleiner Rückschlag für die Viktoria

In der Folge litt der Spielfluss unter zahlreichen Unterbrechungen. Dennoch waren es nun die Gastgeber, die mehr vom Spiel hatten, sich aber in der Offensive nicht belohnten. Und so kam es, dass der gerade eingewechselte Christian Klunder nach einem Eckball für die SGE seinen Gegenspieler Mike Berns so unter Druck setzte, dass dieser den Ball zum 1:1 ins eigene Tor köpfte (83.). Bei diesem Ergebnis blieb es. „Ich habe heute endlich meine Mannschaft wiedererkannt. Die Spieler haben wieder Biss und Einsatzwillen bis zum Schluss gezeigt. Deshalb haben wir uns das Unentschieden verdient“, sagte SGE-­Coach Bernard Alijaj.