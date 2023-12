Wer kennt diese Männer? Unbekannte stahlen 50 Meter Starkstromkabel aus Treppenhaus

Zwei unbekannte Täter hatten am 19. Juni 2023 um 13.30 Uhr aus einem Rohbau an der Herzogstraße 3 in Kleve eine Kabeltrommel mit ca. 50 Meter Starkstromkabel aus dem Treppenhaus entwendet. Die Polizei hat nun Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die die beiden Täter zeigen sollen.