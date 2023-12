Transfersperre und Baumgart-Trennung So schwierig ist Kölns Suche nach einem neuen Coach

Nach nur zwei Siegen in 16 Spielen rangiert das Team mit drei Punkten Abstand zum rettenden 15. Platz auf einem direkten Abstiegsplatz. Zudem kann der Kader sowohl in der Winterpause als auch im kommenden Sommer nach dem Cas-Urteil nicht verstärkt werden. Der lange Schatten des bei den FC-Fans noch immer beliebten Fußball-Lehrers Baumgart erschwert seinem Nachfolger die Mission zusätzlich, den siebten Bundesliga-Abstieg zu verhindern. Sportchef Keller beschrieb am Freitag das Anforderungsprofil. Demnach soll die Spielphilosophie des neuen Trainers der des alten Trainers ähneln.