Hart erkämpfter Auswärtssieg WRW Kleve steuert auf Titelkurs

Programm WRW Kleve I bestreitet in der Damen-Regionalliga die nächste Partie am Samstag, 1. April, 14 Uhr, in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten gegen den TSV Langstadt III. Für das zweite Damen-Team von Weiß-Rot-Weiß steht in der Oberliga am kommenden Sonntag, 26. März, 13 Uhr, in eigener Halle das Top-Spiel gegen den Spitzenreiter SV DJK Holzbüttgen II auf dem Programm.