Spannendes Titelrennen in der Fußball-Bezirksliga SV Rindern ärgert Spitzenreiter Viktoria Goch

Der Kampf um die Meisterschaft in der Gruppe vier der Fußball-Bezirksliga hat sich weiter zugespitzt. Tabellenführer Viktoria Goch, dem die erste Saisonniederlage beim 0:1 gegen den VfL Tönisberg noch in den Knochen zu stecken schien, kam am Samstag beim abstiegsbedrohten SV Rindern nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und hatte dabei durchaus Glück. Erst in der Nachspielzeit sicherte Anes Tiganj der Viktoria mit seinem Treffer wenigstens einen Punkt.