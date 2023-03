Frauenfußball-Regionalliga Der unbequeme VfR Warbeyen

Gegenüber den letzten beiden Duellen mit der Borussia will man sich in zweierlei Hinsicht besser präsentieren. Scuderi: „Wir werden nach vorne hin immer unsere Möglichkeiten haben – das war im Pokal so, das war in der Liga so. Diese Möglichkeiten müssen wir diesmal besser nutzen und hinten die einfachen Fehler abstellen.“