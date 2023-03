Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga Alemannia Pfalzdorf bejubelt den ersten Heimsieg

Der Knoten ist endlich geplatzt. Alemannia Pfalzdorf hat den ersten Heimsieg der Saison geschafft. Bei der Rückkehr von Trainer Thomas Erkens an die Linie erkämpfte sich der Fußball-Bezirksligist am Freitagabend einen 1:0 (0:0)-Erfolg im Kellerduell gegen den TSV Weeze. Für TSV-Coach Marcel Zalewski und seine Mannschaft war es nach drei Siegen in Folge wieder ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die Alemannia trennen jetzt nur noch drei Zähler von einem Nichtabstiegsplatz, der TSV liegt lediglich einen Punkt zurück.