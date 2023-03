Tischtennis-Regionalliga der Damen WRW Kleve hält den Ball beim Thema Meisterschaft noch flach

Die zweite Damen-Mannschaft von WRW Kleve, die mit 20:6-Punkten in der Oberliga auf Platz drei liegt, geht von der Papierform her als Favorit in die Heimpartie gegen gegen den Tabellensechsten TuS Hiltrup (11:19). Allerdings muss das Team vor der Begegnung, die am Samstag, 18.30 Uhr, in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten beginnt, die Rechnung mit einer Unbekannten machen. Nefel Ari, die an Position zwei spielen wird, ist weiter leicht verletzt. „Sie wird sich an die Platte stellen und dann sehen, was möglich ist“, sagt Seipold.