Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern Hikmet Eroglu bleibt Trainer bei der SG Keeken/Schanz

Der 41-jährige Eroglu, der vor der Saison vom Ligarivalen SV Schottheide-Frasselt zum A-Liga-Absteiger SG Keeken/Schanz gewechselt war, fühlt sich dort „bei einem gut geführten Verein super aufgenommen“. Deshalb musste er auch nicht lange überlegen, ob er eine weitere Saison beim B-Ligisten an der Linie stehen wird. „Beide Seiten sind zufrieden, deshalb war die Verlängerung die logische Konsequenz. Wir stehen zwar tabellarisch nicht da, wo wir hin wollen. Aber wir möchten in dieser Saison noch etwas nach oben klettern. Ein Platz unter den Top Five ist unser Ziel“, sagt Eroglu.