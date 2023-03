Fußball-Kreisliga A SV Grieth stellt sich auf langen Abstiegskampf ein

„Das Duell in Kapellen war Abstiegskampf pur. Das hatte spielerisch nichts mit A-Liga zu tun. Beide Mannschaften kämpfen ums Überleben, und so wurde auch auf dem Platz agiert. Am Ende zählen nur die drei Punkte“, sagt Peter Franke. Für den Griether Trainer und seine Assistenten Stefan Osman-Reinkens und Gregor Akkermann ist nicht nur wegen des Auswärtssieges Besserung in Sicht. „Erstmals in dieser Saison hatten wir fünf Ersatzspieler auf der Bank.“