Zwei Bronzemedaillen Anna Janssen trumpft in Estland auf

Im Mixed-Wettbewerb überzeugte die junge Kevelaererin in der Qualifikation mit einem Weltklasse-Ergebnis von 616,4 Ringen und zog an der Seite von David Koenders (München) in die Endrunde um die Medaillenplätze. Dort musste sich das Duo im Bronze-Match knapp dem italienischen Team geschlagen geben.