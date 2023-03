Saison-Finale im Volleyball SV Bedburg-Hau dicht vor dem erneuten Aufstieg

Die SV Bedburg-Hau kann am letzten Spieltag in der Volleyball-Landesliga der Frauen den Durchmarsch perfekt machen. Wenn der Neuling in der Partie beim Schlusslicht SG TB Osterfeld/VC Bottrop II (Samstag, 15 Uhr, Halle Elpenbachstraße, Oberhausen) einen Sieg in drei oder vier Sätzen schafft, steht er als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Zweifel daran, dass am Samstag der nächste Titelgewinn gefeiert werden kann, bestehen eigentlich kaum.