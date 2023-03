Tipps für Fußballfreunde Diese Spiele müssen Sie im Blick haben

Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze (Freitag, 20 Uhr) Wenn nicht jetzt, wann dann? Dieses Motto gilt für beide Teams im Rennen um den Klassenerhalt in der Gruppe vier der Bezirksliga. Neuling Alemannia, den schon fünf Punkte vom rettenden Ufer trennen, wartet immer noch auf den ersten Heimsieg. Er ist für das Team Pflicht, wenn Trainer Thomas Erkens erstmals nach seiner Auszeit aus privaten Gründen wieder an der Linie steht, was für zusätzliche Motivation sorgen sollte. Wenn er nicht jetzt gelingt, ist die Gefahr groß, dass die Alemannia der Musik im Abstiegskampf schon bald hinterherläuft. Der TSV Weeze kennt dieses Gefühl noch bestens. Er sah zur Winterpause wie ein sicherer Absteiger aus, ehe Trainer-Rückkehrer Marcel Zalewski dem Team neues Leben einhauchte. Der TSV könnte mit einem Sieg zum ersten Mal seit dem 11. September wieder die Abstiegsplätze verlassen. Wenn nicht jetzt, wann dann . . .



SV Rindern - Viktoria Goch (Samstag, 17 Uhr) Der SV Rindern hat am vergangenen Sonntag die große Chance verpasst, einem der Titelanwärter in der Bezirksliga ein Bein zu stellen. Erfolge dieser Art sind für Abstiegskandidaten besonders wertvoll. Doch beim 1:3 beim GSV Moers gab das Team trotz mehr als 70 Minuten Überzahl einen 1:0-Vorsprung noch aus der Hand. Die nächste Chance, überraschend zu punkten, gibt es jetzt gegen Tabellenführer Viktoria Goch. Das Potenzial, einem Spitzenteam ein Bein zu stellen, hat der SV Rindern durchaus. Doch er ruft sein wahres Leistungsvermögen zu selten ab. Der Viktoria ist das bislang in fast jeder Partie gelungen. Sie muss jetzt allerdings unter Beweis stellen, dass das 0:1 gegen den VfL Tönisberg, die erste Niederlage der Saison, keine Kratzer am Selbstvertrauen hinterlassen hat. Das verspricht Spannung.



Kevelaerer SV - 1. FC Kleve II (Sonntag, 15 Uhr) Heim- trifft auf Auswärtsschwäche. Neuling Kevelaerer SV hat seinen Anhängern auf dem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Scholten noch nicht viel Freude bereitet. Bislang hat die Mannschaft dort gerade einmal sechs Punkte geholt – der einzige Sieg gelang am 11. Dezember (4:1 gegen VfB Homberg II). Die Rot-Blauen vom Bresserberg fremdeln ihrerseits – nur beim abgeschlagenen Schlusslicht FC Aldekerk nahm das Team im September drei Punkte mit (1:0). Klingt ganz nach einem Unentschieden, zumal beide Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt offenbar die Eichhörnchen-Methode bevorzugen. Das Hinspiel entschied die Klever Reserve, die ohnehin zuverlässig gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte punktet, mit 3:1 sich.