Großes Läuferfest zum Jahresabschluss in Pfalzdorf Schon 2379 Meldungen für den Sylvesterlauf der Alemannia

Fröhling wird dann darauf zählen können, dass er an der Strecke von vielen Zuschauern angefeuert wird. Denn die tolle Atmosphäre bei den Rennen ist auch ein Grund dafür, dass die Veranstaltung der Alemannia in der Läuferszene einen so hohen Stellenwert genießt. Ein weiterer Grund für den Erfolg ist, dass das Organisationsteam unverändert keine Probleme hat, genügend Helfer und Helferinnen zu finden, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. „Der ganze Ort unterstützt uns. Und selbstverständlich packen auch alle Abteilungen der Alemannia mit an. Der Verein weiß halt, wie wichtig der Sylvesterlauf für ihn ist“, sagt Tim Verhoeven. Auch das ist ein Grund dafür, dass der Blick in die Zukunft so positiv ausfällt und die Hoffnung groß ist, vielleicht schon bald wieder die Marke von 3000 Teilnehmern in Angriff nehmen zu können.