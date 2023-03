Fußball-Oberliga Fabio Forster verlängert beim 1. FC Kleve

Was steht am Wochenende auf dem Programm? Am Sonntag, 15 Uhr, trifft der 1. FC Kleve in der Eroglu-Arena auf den Drittletzten Cronenberger SC, der die Landesliga-Planungen vorantreibt. Jüngst setzten sich die Wuppertaler gegen TuRU Düsseldorf durch. „Der Cronenberger SC hat nicht aufgegeben. Sie versuchen weiter, Punkte zu sammeln“, sagt Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve. Vor dem Jahreswechsel war beim CSC Ex-Profi Kai Schwertfeger als Trainer installiert worden. „Er hat als Spieler sehr hoch gespielt und der Mannschaft eine neue Struktur verliehen. Cronenberg tritt deutlich geordneter auf. Die Spiele, die sie verloren haben, waren eng“, sagt der Trainer. Personell schaut es gut aus: In Luca Thuyl (Muskelverletzung) fällt nur ein Spieler am Sonntag verletzt aus. Der Offensivakteur ist immerhin ins Training zurückgekehrt.