Fridays for Future : Klever Klima-Streik: jung, laut und grün

„Keine Toleranz für Klima-Ignoranz“, riefen die Demonstranten während ihres Marsches zum Klever Rathaus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Knapp 250 Jugendliche zogen bei den jüngsten „Fridays for Future“-Protesten lautstark durch die Straßen. Am Rathaus sammelten sie Müll.

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Kleve Zum dritten Mal schwänzten Klever Schüler die Schule und machten sich bei der „Fridays for Future“-Demonstration trotz des andauernden Regens für mehr Klimaschutz bemerkbar. Die Höhepunkte: eine Schweigeminute, kreative Sprechchöre und eine Müllsammelaktion. Erneut begann der knapp anderthalbstündige Protestzug am Ehrenmal vor dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, weiter zogen die Schüler über die Ringstraße, die Hagsche Straße durch die Innenstadt bis zum Minoritenplatz.

Unterwegs präsentierten sie markige Sprüche: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ oder „Es gibt kein Recht auf Kohlebagger fahren“. Nur vereinzelt nahmen Jugendliche, wie im Vorfeld angekündigt, mit dem Zweirad teil.

Info Die Bewegung „Fridays for Future“ in Zahlen Weltweit: Es fanden 1700 Kundgebungen in 120 Ländern statt. Bundesweit: Knapp 220 Demos waren angemeldet. NRW-weit: Insgesamt gingen mehr als 10.000 Schüler streikend auf die Straße. Ihr Vorbild: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die zuletzt sogar für den Friedensnobelpreis nominiert wurde.

Am Elsabrunnen hielt die Demo-Gruppe zu einer Schweigeminute für die Toten des abgestürzten Flugzeuges ET 302 inne, in dem zahlreiche Klimaaktivisten saßen. „Wir zeigen damit unsere Solidarität“, sagte Maja Marbach, die einen linearen Kohle-Ausstieg fordert, der ein früheres Datum als 2038 anvisiere. Kraftwerke sollen nur dafür bereitgehalten werden, bei Stromengpässen auszuhelfen. Unterwegs erhielten die politischen Schüler und Studenten Beifall und motivierende Zurufe der Passanten.

Doch auch Kritik war vernehmbar: „Ich bin Klimaschützer. Aber die Kinder sollten hinterfragen, was sie für das Klima tun: Wie häufig fliegen sie auf Klassenfahrt, in den Urlaub, zum Skifahren? Wie fahren sie zur Schule? Ich habe außerdem überhaupt kein Verständnis dafür, dass man freitags auf die Straße geht“, sagte der 76-jährige Dieter Frohwerk. Ähnlich äußerte sich ein junger Berufsschüler, der namentlich nicht genannt werden möchte und in eine Diskussion mit den Demonstranten trat. Er erhielt von den Veranstaltern gar das Megaphon und warf den Jugendlichen vor, gegen den Luxus zu demonstrieren, in dem sie selber leben würden. Die Argumente aber waren schnell ausgetauscht, der 18-Jährige wieder verschwunden.