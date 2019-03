Aktion Offene Gärten: Hobbygärtner öffnen wieder ihre Tore

Kalkar Die offenen Gärten im Kleverland ziehen jedes Jahr viele Besucher an. 2019 zum ersten Mal dabei: Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz.

Seinen eigenen Garten und damit seinen Lebensraum zu gestalten, hat etwas künstlerisches“ – so beschreibt Manfred Lucenz, der bereits seit vielen Jahren regelmäßig sein Gartentor für Besucher öffnet, seine Begeisterung für die Gartengestaltung. 20 Hobbygärtner und einige öffentliche Institutionen werden ab Sonntag, 24. März, an insgesamt 47 Tagen der Öffentlichkeit ihre kreativ gestalteten Naturparadiese präsentieren.

Britta und Detlev Schulz werden in diesem Jahr das erste Mal mit dabei sein. Am Rheindeich in Kalkar-Hönnepel haben sie auf 8000 Quadratmetern ein Gartenparadies aus sechs Teichen, Wildblumen- und Staudenbeeten sowie verschiedenen Bambusarten geschaffen. Besonderen Wert legt das Ehepaar dabei darauf, so vielen Arten wie möglich Lebensraum zu bieten und dadurch aktiv gegen das Insektensterben vorzugehen.