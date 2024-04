Neubau an der Wagnerstraße Neues Wohnquartier in Kleve bekommt Förderung aus Casino-Geld

„Das Konzept sieht vor, dass sich die Menschen ihrer Stärken und Fähigkeiten bewusst werden und aus eigenem Antrieb und an den eigenen Bedürfnissen orientiert Partizipation leben. Hierbei wird ein Schwerpunkt auf Empowerment für alle Menschen im Stadtviertel gelegt“, heißt es in einer Mitteilung. Durch die hauptamtliche Förderung und Begleitung der Quartiersentwicklung an der Wagnerstraße werden die Maßnahmen und Angebote erfahrungsgemäß auf Dauer mehr und mehr in die Hände der Bürger des Stadtviertels sowie ehrenamtlicher Unterstützer übertragen.