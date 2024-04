Tischtennis Endlich geht’s in die verdiente Pause

„Als wir die gegnerische Aufstellung gesehen haben, wussten wir schon was uns blüht“, sagte Kleves Nummer eins und Pressewartin Pia Dorißen nach der Partie. „Trotzdem konnten wir im letzten Spiel einer für uns sehr herausfordernden Saison nochmal zu viert antreten. Das war, im Vergleich zu einigen anderen Spielen in den vergangenen Wochen, schon ein schönes Erlebnis.“ Die Klever Spielerinnen sind froh, dass es jetzt in die verdiente Pause geht. „Wir haben uns im Vorfeld als Saisonziel den Klassenerhalt gesetzt und diesen am Ende auch recht souverän geschafft. Damit können und müssen wir auch zufrieden sein. Man sollte schließlich auch nicht vergessen, welche personellen Herausforderungen wir stemmen mussten“, so Dorißen.