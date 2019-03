Obduktionsergebnis liegt vor: Achtjähriger in Goch starb durch Schnittverletzung an Glasscherben

Goch Die Ursache für den Unfalltod eines Achtjährigen in Goch steht fest. Der Junge hatte sich an Glasscherben geschnitten und anschließend so viel Blut verloren, dass er verstarb.

Am Mittwoch gegen 19 Uhr war das Kind an einer Oberschenkelverletzung verstorben. Diese hatte der Junge sich beim Versteckspielen in einem Gebüsch in der Nähe des Pfälzerheims an der Kirchstraße in Pfalzdorf zugezogen. Die Polizei hatte nach dem Unfall in dem Gebüsch Fensterglas gefunden. Die Kriminalpolizei nahm anschließend die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Das Obduktionsergebnis ergab, wie die Polizei am Freitag mitteilte, dass sich der Junge an diesen Glasscherben geschnitten hatte und er dabei schwer verletzt wurde.