Energiewende: Die Suche nach der richtigen Trasse

Kreis Kleve Der Strom, der an der Küste produziert wird, soll über den Niederrhein in den Süden transportiert werden. Verschiedene Varianten sind im Gespräch, favorisiert wird die Alternative durch den Kreis Kleve.

Rund um Wesel sind die Vorboten der Riesenstromtrasse bereits zu sehen. Riesige Masten ragen in den Himmel, vielerorts gibt es Kritik daran, die Kommunen fordern Kabel unter der Erde. Eben die soll es am Niederrhein geben. Wie berichtet, untersucht das Unternehmen Amprion gerade mögliche Varianten für die unterirdische Stromtrasse. Die soll ab 2025 Gleichstrom von der rechten zur linken Rheinseite transportieren. Wo genau die Erdkabeltrasse verlaufen wird, steht noch nicht fest. Im nächsten Jahr legt die Bundesnetzagentur als Genehmigungsbehörde zunächst einmal einen 1000 Meter breiten Korridor fest, in dem das Kabel verlaufen wird.

Netzbetreiber Die Amprion GmbH ist ein führender Netzbetreiber in Europa und betreibt mit 11.000 Kilometern das längste Höchstspannungsnetz in Deutschland. Das Unternehmen plant daher auch den Bau der so genannten Superstromtrasse mit 360.000 Volt.

Amprion will am Niederrhein allerdings nicht warten, bis die Variante feststeht. Der Start im Jahr 2025 sei ein ambitioniertes Ziel, so Carsten Stiens, der bei Amprion für die Genehmigung des Projektes verantwortlich ist. „Daher werden wir jetzt schon Untersuchungen vornehmen, die eigentlich erst viel später an der Reihe wären.“ Hauptsächlich sollen in diesem Jahr Kartierungen und Vermessungen laufen. Flurschäden werden mit diesen Vorarbeiten nicht verbunden sein. Punktuell kann aber auch schon der Bohrer zum Einsatz kommen, um den Baugrund zu erkunden oder Kampfmittel zu sondieren. „Bei den vorgezogenen Maßnahmen für das Planfeststellungsverfahren legen wir den Fokus ausschließlich auf unseren derzeitigen Vorschlagskorridor sowie einige ausgewählte Alternativen, die aus unserer Sicht das höchste Realisierungspotenzial haben. Dabei müssen wir das Risiko in Kauf nehmen, möglicherweise Bereiche untersucht zu haben, die am Ende nicht in dem genehmigten Korridor liegen“, erklärt Stiens.