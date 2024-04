Am Kermisdahl in Kleve Ein Kirschblütenfest fast ohne Kirschblüten

Worte sind nicht jedermanns erste Wahl des Selbstausdrucks, daher wandte sich Joshua Abeng der Malerei zu. Der Künstler ist Teil der Vereinigung „Proclivity for Art“, und malte am Kirschblütenfest live die traumhafte Blütenpracht, auch wenn die Inspiration schon in der Woche zuvor verblüht ist. Fasziniert schauten einige Kunstliebhaber dem 24-Jährigen über die Schulter. Das störe ihn nicht, meinte er tiefenentspannt, dies sei das zweite Mal, dass er live in der Öffentlichkeit male. „Ich bin recht extrovertiert, das hilft mir“, sagte er. Joshua Abeng gibt einen Kunstkurs an der Joseph-Beuys-Gesamtschule. Die Arbeit mit Kindern sei nicht immer einfach, besonders ohne Erfahrung. „Ich gewöhne mich noch dran“, meinte er. „Einfach weitermachen“ sei wohl das einzige, was hilft, diesen Rat gab er auch seinen kunstinteressierten Zuschauern.