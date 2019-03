Sportzentrum Kleve: Sportzentrum Oberstadt ist halb fertig

Bürgermeisterin Sonja Northing (Mitte) übergab die Schlüssel zur Anlage an die Vereinsvorsitzenden und stieß auf die neuen Plätze im Beisein von Rats- und Verwaltungsmitgliedern an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Bürgermeisterin Sonja Northing übergab jetzt die „Schlüssel“ für das Sportzentrum Oberstadt. Zwei Fußball-Kunstrasenplätze sind fertig.

Mit dem Bau der beiden Kunstrasensportplätzen und eines neuen Parkplatzes hat die Stadt 2018 den Einstieg in den Umbau der Anlage begonnen. Nach nunmehr gut einem Jahr Bauzeit wurden die neuen Kunstrasensportplätze von einer bestens gelaunten Bürgermeisterin Sonja Northing übergeben. Ihr Dank galt der Politik, den Vereinen und den Planern von Geo3, die die Anlage in bewährter Manier sehr schön und aufgeräumt angelegt haben.

„Ohne die Mitarbeit der beteiligten Vereine wäre diese Anlage so nicht möglich gewesen“, lobte Northing die Zusammenrabeit mit den Sportvereinen, die bald auf einer Anlage trainieren. Northing versprach, dass der Trainingsplatz bald folgen wird und die Umkleidekabinen für die Übergangszeit in Arbeit seien. Man habe auch an den Umweltschutz gedacht, unterstrich Northing: „Wir haben Kork als Einstreumittel für den Kunstrasen gewählt“, so die Bürgermeisterin. Der hat auch den Vorteil, dass er bei Sonneneinstrahlung nicht ausdünstet. Natürlich hatte sie für jeden Verein einen Schlüssel zur Anlage dabei, den sie jeweils an die Vereinsvorsitzenden Ingo Bredick von Siegfried Materborn und Stefan Eerden von SSV Reichswalde übergab. Zusätzlich hatte sie noch einen Fußball für jeden Verein mitgebracht.