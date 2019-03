Gerichtsprozess: Fünf Jahre Haft für Vergewaltigung gefordert

Der Prozess am Klever Landgericht wird am 21. März fortgesetzt. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Der Angeklagte, ein 33-jähriger aus Kleve, soll seine Ex-Freundin mit einem Messer bedroht und vergewaltigt haben.

Staatsanwältin Birgit Kraning hat keine Zweifel an der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Für sie steht fest, dass ein 33-jähriger Mann aus Kleve wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung ins Gefängnis muss. Am Donnerstag forderte sie am Klever Landgericht eine fünfjährige Freiheitsstrafe.

Der Angeklagte soll sich am 15. August 2018 auf dem LVR-Klinikgelände in Bedburg-Hau mit seiner Ex-Freundin getroffen und sie unter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Am nächsten Morgen soll er dann unbekleidet vor ihrer Wohnungstür in Bedburg-Hau gestanden haben und die Ex-Freundin in der Wohnung vergewaltigt haben. Zur Drohung soll er ein Klappmesser eingesetzt haben. Auch am Morgen des 20. August stand der Beschuldigte laut Anklage wieder nackt und mit Klappmesser bewaffnet vor der Wohnungstür seiner früheren Lebensgefährtin. Wieder soll er nach Sex verlangt haben – allerdings gelang es der Frau diesmal, die Polizei zu informieren. Bei der Festnahme verletzte der Angeklagte eine Polizistin.