Orkan-Warnung : Am Montag fallen Schulen in Kleve, Goch und Kalkar aus

Am Montag bleiben in vielen Schulen die Klassen leer. Foto: Thomas Imo/photothek.net

Kleve/Goch Wegen Orkantief „Sabine“: In Kleve sind am Montag alle Schulen geschlossen, in Goch sind nur die weiterführenden dicht. Weitere Schulen folgen der Empfehlung der Bezirksregierung.

Noch ist der Wetterwechsel kaum vorstellbar, aber ab Sonntag soll es sehr stürmisch werden. Weil mit heftigen Böen gerechnet werden muss, geben viele Schulen im Kreis ihren Schülern am Montag frei.

Entsprechend festgelegt hatten sich am Freitagmittag bereits die weiterführenden Schulen von Kleve und Goch. Auch das Berufskolleg des Kreises Kleve ist geschlossen. An den Standorten in Kleve, Goch, Bedburg-Hau und auf Haus Riswick findet kein Unterricht statt. Kleves Grundschulen bleiben ebenfalls dicht. Die Grundschulen in Goch hingegen überlassen es den Eltern, ob sie die Kinder am Montag zur Schule schicken wollen oder nicht. Wer Betreuung braucht, kann sie in Anspruch nehmen.

Kurz vor eins am Freitag hatte die Bezirksregierung Düsseldorf alle Schulen angeschrieben und auf die Situation hingewiesen. Die Schulleitungen sollten selbst entscheiden, ob sie den Unterricht stattfinden lassen oder nicht. Die meisten finden es aus Sicherheitsgründen richtiger, den Unterricht ausfallen zu lassen. Andere wie die Realschule Kalkar lassen die Eltern darüber bestimmen. Es wird überall versucht, alle Eltern zu erreichen; manchmal informieren auch die Internetseiten der Schulen über die Regelung.

Am Freitagabend hat auch das Jan-Joest-Gymnasium in Kalkar entschieden, den Unterricht am Montag, 10. Februar, ausfallen zu lassen. „Nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes wird es zu schweren Sturm- und Orkanböen kommen. Aus diesem Grund wird der Unterricht nicht stattfinden. Die Betreuung von Schülerinnen und Schülern, die nicht zu Hause bleiben können, wird dennoch in der Schule gewährleistet“, so steht es auf der Homepage der Schule.

Auch Bedburg-Hau schließt die Grundschulen. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Freitagabend über einen Messengerdienst an alle Eltern verschickt. „Liebe Eltern, aufgrund der aktuellen Wetterwarnungen vor schweren Sturm- und Orkanböen am Montagmorgen haben alle Bedburg-Hauer Grundschulleiter gemeinsam mit dem Schulträger entschieden, die Schulen geschlossen zu halten. Es wird kein Unterricht und keine Betreuung stattfinden“, schreibt Wilma Scharmann.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Sonntagnachmittag schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometer vorher. In der Nacht zu Montag sind Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometer wahrscheinlich.