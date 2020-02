Urteil des Landgerichtes Kleve : 21-Jähriger bekommt vier Jahre für Vergewaltigung

Kleve Das Landgericht Kleve verurteilte einen 21 Jahre alten, gebürtigen Emmericher am Freitag zu einer Jugendstrafe von vier Jahren. Zudem muss der Mann ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro zahlen.

Er stahl, zündelte, widersetzte sich Polizeibeamten, verletzte andere – und er vergewaltigte eine junge Frau im Juni 2019 schwer, nachdem er in ihre Klever Wohnung eingedrungen war. Das Landgericht Kleve verurteilte einen 21 Jahre alten, gebürtigen Emmericher am Freitag zu einer Jugendstrafe von vier Jahren. Zudem muss der Mann ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro zahlen.

Auch ordnete die Jugendkammer die geschlossene Unterbringung des 21-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Denn mit dem Gutachten eines Psychiaters ging die Kammer davon aus, dass der Angeklagte während der verübten Taten nicht voll schuldfähig gewesen ist. Er leidet – das diagnostizierte der Sachverständige am ersten Verhandlungstag – an einer paranoiden Schizophrenie. Zerfahrenes Denken, eine Art imaginärer Freund, und die Unfähigkeit, schadhafte Impulse zu unterdrücken, trugen demnach zur eingeschränkten Schuldfähigkeit des Mannes auch bei der Vergewaltigung bei, welche die Kammer als besonders schweren Fall wertete.