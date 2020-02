Kostenpflichtiger Inhalt: Kindergarten in Kleve wächst : „Wilde 13“ bald mit eigenem Haus

Mascha Thönnes ist Motopädin in der Kindertagesstätte „Wilde 13“ und hilft den Kindern beim Balancieren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Schon im Sommer will die Kindertagesstätte „Wilde 13“ in einen Neubau mit neu gestaltetem Umfeld auf dem ehemaligen Gelände der Union ziehen. In dieser Zeit entsteht dort auch das neue Flora-Quartier.