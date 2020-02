Rat Kleve : Kein Plan für die Tiergartenstraße

Neben Villa Nova liegt ein mögliches Baugrundstück. Hier besteht die Politik auf eine sensible, angemessene Planung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Rat verwies die Diskussion wieder zurück in den Bauausschuss. Ein konkreter Bebauungsplan muss her.

Das Thema Neubau in der Klever Denkmal-Meile Tiergartenstraße ist noch lange nicht vom Tisch: Einstimmig votierte auch der Rat der Stadt Kleve dafür, keinen Satzungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan zu fällen, sondern das Ganze wieder in den Bauausschuss zurück zu verweisen. Zum Hintergrund: Ein Investor hatte vor geraumer das Grundstück gekauft und wollte dort ein Gebäude errichten, das nicht den Vorstellungen eines neuen Bebauungsplanes entsprach. Doch auch der kann, so Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer, nur die Maße wie Wand- und Firsthöhe und die Dachneigung festlegen.