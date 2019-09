Nütterden : Virus: Nütterdener Grundschule wieder geschlossen

Nütterden Am Vormittag klagten fünf Kinder über Übelkeit. Einige müssten sich übergeben. Die Zahl stieg im Laufe des Tages auf 21 Kinder, die über die typischen Symptome wie Erbrechen, Übelkeit und Durchfall klagten.

Die Nütterdener St.-Georg-Grundschule musste am Freitag erneut geschlossen werden. Bereits vor zwei Wochen war der Unterricht plötzlich abgebrochen worden. Nach Angaben des Kreises Kleve hatte sich mit großer Wahrscheinlichkeit der Norovirus in der Schule verbreitet. Vieles deutet jetzt darauf hin, dass sich erneut zahlreiche Schüler mit dem Krankheitserreger infiziert haben. Am Vormittag klagten fünf Kinder über Übelkeit. Einige müssten sich übergeben. Die Zahl stieg im Laufe des Tages auf 21 Kinder, die über die typischen Symptome wie Erbrechen, Übelkeit und Durchfall klagten. „In Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt haben wir die Eltern informiert und gebeten, die Kinder abzuholen“, sagte Schulleiterin Verena Nakath gestern. Bis dahin blieben die Grundschüler in den Klassen. Das Gesundheitsamt war davon ausgegangen, dass sich die Lage beruhigt hatte. In den vergangenen zwei Wochen wären immer etwa zwei, drei Kinder krankheitsbedingt zu Hause geblieben. „Das war aber keine signifikante Steigerung zu den üblichen Krankmeldungen“, betont Nakath.