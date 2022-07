Stadt Solingen und Klinikum geben Tipps : Vorsicht bei Hitze vor allem für Ältere

▷ Die Vegetation ist nach mehreren trockenen Sommern noch immer stark gefährdet. Dieses Bild entstand in den bergischen Wäldern im ebenfalls sehr warmen Sommer 2018. Foto: Reichwein (Archiv) Foto: Christoph Reichwein (crei)

Solingen Mit Temperaturen bis zu 39 Grad rechnet der Deutsche Wetterdienst besonders in der ersten Hälfte der kommenden Woche. Vor allem für Ältere und Vorerkrankte kann das zur Gefahr werden. Die Stadt veröffentlicht Hitzetipps.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach davor gewarnt, dass Deutschland eine Hitzewelle bevorstehe, die viele Todesopfer bringen könne. Immer wieder wurde zuletzt spekuliert, ob die 40-Grad-Marke in Nordrhein-Westfalen überschritten wird. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist das zunächst nicht zu erwarten, die Temperaturen werden mit bis zu 39 Grad am kommenden Dienstag als voraussichtlich heißestem Tag der Woche aber dennoch eine Höhe erreichen, die zur Vorsicht mahnt.