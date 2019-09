Kleve : Grün – Die Farbe der Hoffnung

Pastor Maurus Schneider im grünen Messgewand in der Klever Stiftskirche. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der in Brasilien geborene Pastor Dr. Maurus Schneider aus dem Seelsorgeteam St. Mariä Himmelfahrt beschreibt die liturgische Farbe.

„Als ein in Brasilien geborener und inkardinierter Priester sind meine Erfahrungen vielleicht ein bisschen unterschiedlich zu den hiesigen Gepflogenheiten“, sagt Pastor Dr. Maurus Schneider, der in der Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Kleve als Seelsorger tätig ist.

„In meiner Gegend, im Staate Maranhao, am Rande des Amazonas, ist die Kultur sehr von den Afrikanern und Einheimischen geprägt. Das merkt man in der Geselligkeit, in Musik und Tanz, ebenso auch in der liturgischen Kleidung. Das Bunte, Spielerische hat seine Dominanz. Die kirchlichen Textilien sind oft geschmückt mit farbenfrohen Symbolen: Trauben und Weizenähren, Brot und Kelch, Fische, Vögel und Blumen, aber auch das Kreuz oder PX für Christus fehlen nicht“, erklärt der aus Brasilien stammende Seelsorger.

info Die Sinne lenken auf unvergängliche Güter Grün Die Farbe macht die Seele frei und lenkt den Sinn auf die unvergänglichen Güter.

Schenkung Pastor Dr. Maurus Schneider kauft nie selbst Paramente, sondern lässt sie sich schenken. So tragen die Schenkenden zu den liturgischen Feierlichkeiten bei.

Man solle die Ausdruckskraft der Farben nicht unterschätzen; ihr Symbolwert spreche jeden Menschen unmittelbar an. Die Farbe Grün werde bei Gottesdiensten in den Sonntagen des Jahreskreises getragen, nach dem Weihnachtsfestkreis, also ab der Taufe des Herrn, und Osterfestkreis, nach Pfingsten, wenn keine andere liturgische Farbe vorgeschrieben sei, erläutert der Geistliche.