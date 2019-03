DSDS-Kandidat aus Kranenburg : Lukas Kepser zieht in die Live-Shows ein

Zwei Freunde, zwei Kandidaten für die Live-Shows von Deutschland sucht den Superstar (DSDS): Die Jury hat entschieden und schickt sowohl Lukas Kepser aus Kranenburg als auch Davin Herbrüggen aus Oberhausen eine Runde weiter. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Kranenburg Geschafft: Lukas Kepser (24) aus Kranenburg überzeugt im Recall-Finale von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) und gehört zu den zehn besten Kandidaten. Nur Juror Xavier Naidoo übt Kritik.

Von Maarten Oversteegen

Lukas Kepser wusste natürlich schon lange, wie das Finale des Auslands-Recalls von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) in Thailand enden würde. Und so besuchte er in der vergangenen Woche das Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und die Marien-Grundschule, um dort sein Können unter Beweis zu stellen. Vor allem von den weiblichen Fans gab es Applaus. Kepser stand zudem für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Schließlich sind sie es, die Samstag, wenn er in der ersten Live-Show auftritt, für den Kranenburger anrufen müssen. „Es war ein motivierendes Gefühl, so ein Feedback zu bekommen“, sagt er.

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius 19 Bilder Lukas Kepser bei Deutschland sucht den Superstar 2019.

Doch zurück zum Recall der RTL-Castingshow: Wer zweieinhalb Stunden Sendezeit füllen muss, der braucht Emotionen. Auch Kepser bleibt nicht verschont: Die Macher schicken ihn mit seinem Freund Davin Herbrüggen aus Oberhausen in ein Duell. Sie sollen „Chasing Cars“ von Snow Patrol singen. „Es stimmt einen natürlich auch nachdenklich, weil man weiß, einer von uns wird rausfliegen. Bei diesem Duell kommt es auf jeden Fall darauf an, dass die Jury direkt sehen kann, wer jetzt wirklich der Bessere ist“, sagt Herbrüggen. Auch Kepser weiß um die Herausforderung: „Ich habe mit Davin einen unglaublich starken Gegner. Es hätte mich da auch einfacher treffen können.“ Die Stimme aus dem Off gestaltet es noch dramatischer: „Aus Freunden werden Konkurrenten.“ In Zeitlupe und mit ernster Miene schreiten die beiden auf die Strand-Bühne. „Seid ihr bereit, euch zu eliminieren?“, fragt Jurymitglied Xavier Naidoo. Kepser wirkt gefasst und präsentiert eine fehlerfreie und gefühlvolle Darbietung.

Die Top Ten: Jonas Weisser (v.l.), Momo Chahine, Lukas Kepser, Alicia-Awa Beissert, Taylor Luc Jacobs (Cap), Nick Ferretti, Angelina Mazzamurro, Davin Herbrüggen (Brille), Clarissa Schöppe und Joana Kesenci. Foto: TVNOW / Gregorowius

Info Diese Kandidaten sind in der ersten Live Show Top Ten Neben Lukas Kepser und Davin Herbrüggen sind noch Nick Ferretti, Jonas Weisser, Clarissa Schöppe, Angelina Mazzamurro, Taylor Luc Jacobs, Momo Chahine, Joana Kesenci und Alicia-Awa Beissert.

So scheint das Echo der Jury fast obligatorisch: „Du hast natürlich diese warme, breite Stimme, mit den tollen Gefühlen. Mich erreicht das total, mir gefällt das total“, sagt Dieter Bohlen, der anfügt: „Lukas hat jetzt ein bisschen die Nase vorn, weil einfach die größeren Gefühle rübergekommen sind.“ Pietro Lombardi: „Die Nummer war wie für dich geschrieben. Das hat hier alles cool reingepasst: die schöne Atmosphäre, die Gefühle. Ich glaube, die Frauen vor den Bildschirmen werden dahinschmelzen.“ Deutliche Kritik äußert nur Naidoo, den Kepser „den wohl besten deutschen Sänger“ nannte: „Lukas, bei dieser gehauchten Nummer würdest du bei einer Rockband – das ist ja ein Rocksong – ein bisschen hintenanstehen.“ Und dennoch ist klar: Das Duell hat Kepser gewonnen. Bescheidenheit aber liegt ihm auch in solch einem Moment nah: „Es ist noch nichts entschieden.“