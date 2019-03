„Cold Case“ im Kreis Kleve: Polizei sucht nach 22 Jahren Hinweise über Mordopfer

Krefeld/Rheurdt Mehr als 22 Jahre nach einem Gewaltverbrechen veröffentlicht die Polizei die Fotomontage eines Mordopfers. Der Mann war 1996 tot in einer Kiesgrube in Rheurdt gefunden worden.

Die männliche Leiche war am 8. Dezember 1996 in einer stillgelegten Kiesgrube in Rheurdt-Schaephuysen im Kreis Kleve an der Landstraße 140 entdeckt worden. Der Tote lag schon länger an dem unwegsamen Ort und wies eine Vielzahl an Schlagverletzungen auf, die zum Tod geführt hatten, berichtet die Polizei.