Stadtbad: Stadtbad: Alles auf Anfang

Das Hallenbad in Kleve steht vor dem Abriss. Jetzt soll neu diskutiert werden, was an seiner statt entstehen soll. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Neuanfang für Bebauungsplan an Stadtbadstraße undKönigsgarten. Fußweg für neues Baugebiet in Materborn, ein neuer Plan für den Kattenwald in Reichswalde.

Die einen können sich dort eine sensible, angepasste Bebauung vorstellen (so Petra Tekath, SPD und Wolfgang Gebing, CDU, und Daniel Rütter, FDP), die anderen wollen gar keine Bebauung, sondern einen Park (so Fabian Merges, UK, und Anne Fuchs, OK) und dritte wollen zunächst einmal grundsätzlich diskutieren (so Hedwig Meyer-Wilmes, Grüne). Und Bürgermeisterin Sonja Northing betonte, sie habe keine Eckpunkte für diese Diskussion gefordert, wie wir berichteten, sondern sie habe gesagt, „anstatt eines neuen Planes könnte sich die Verwaltung ein Eckpunktepapier vorstellen, um somit nicht an den Bedürfnissen vorbei zu planen“.

Dass der Plan für Stadtbadstraße/Königsgarten vom Tisch ist, ist beschlossene Sache, und zwar einstimmig nach den Ausschüssen jetzt auch im Rat. Dass neu diskutiert wird, ist auch einstimmig beschlossen. Und zwar soll offen diskutiert werden, wie Wolfgang Gebing, CDU-Fraktionschef, betonte. Daniel Rütter, Fraktionschef der FDP, erklärte, dass man einen „Reset“ machen, alles auf Anfang setzen möchte. Er sehe dort eine sensible Bebauung, keinen sozialen Wohnungsbau, da an diesem sensiblen Ort die Bebauung sehr hochwertig sein müsse. „Ein Verfahren wie beim Minoritenpltz brauchen wir aber nicht, wir brauchen dafür keine teuren Workshops, keine externen Experten“, sagt Rütter.

Info Ein Grundstück der Stadtwerke Bebauungsplan: In einem ersten Entwurf hatte die Verwaltung zwei- und drei geschossige Gebäude, mit Staffelgeschoss also bis zu vier Stockwerke, anstelle des alten Bades vorgeschlagen. Die Fläche: Das Grundstück, das zur Diskussion steht gehört den Stadtwerken.

Fabian Merges (Unabhängige Klever) brachte nochmals einen Quartiersworkshop ins Gespräch, um die Bürger einzubinden. Anne Fuchs (Offene Klever) ließ sich vom Technischen Beigeordneten Jürgen Rauer bestätigen, dass die bis jetzt eingegangenen Bürgeranregungen zu diesem Bereich nicht verloren gehen.

In den Bebauungsplan für das kleine Wohngebiet in Materborn an der Florastraße wird ein Fußweg eingezeichnet, der den Spielplatz an der Florastraße wie bisher mit dem Kirchweg verbindet. Daniel Rütter betonte, dass diese Wege charakteristisch für Materborn seien. Angeregt hatte Wiltrud Schnütgen (Grüne) diese Weg-Verbindung. Die soll auf ihre Anregung hin für die Offenlage auf der „Trasse“ des alten Wegs verlaufen und auch die Gärten der Häuser durchs „Hintertürchen“ (so Wolfgang Gebing) zugänglich machen können.

Die SPD wollte eine andere Variante, weil der lange Weg zu viel Strecke versiegele. Wiltrud Schnütgen wiederum betonte, dass der Weg gar nicht versiegelt sondern wassergebunden sei. Außerdem werde man nach der Offenlage vielleicht im Sinne der Bürger auch noch weitere fußläufige Verbindungen, wie die von der SPD vorgeschlagene zum Wendehammer, bekommen. Die Variante entlang soll, so der Rat mehrheitlich, in die Offenlage gehen.