DSDS-Kandidat aus Kranenburg: Joaquin Parraguez aus Rees scheitert im Recall-Finale

Rees Schon seit Wochen war Joaquin Parraguez aus Rees ein Wackelkandidat. Immer wieder kritisierte ihn die Jury um Poptitan Dieter Bohlen für fehlendes Timing oder zu vorsichtige Auftritte. Im vierten und finalen Recall im thailändischen Khao-Sok-Nationalpark zeigte der 20-Jährige jedoch, dass er mit den aussichtsreichsten Superstar-Aspiranten mithalten kann.

Aber von vorne: Parraguez wird Nick Ferretti aus Palma de Mallorca, einem der Geheimfavoriten, zugeteilt. Die Besonderheit des Duos: Beide waren auch schon vor der Teilnahme am RTL-Talentwettbewerb hauptberuflich als Musiker unterwegs. „Nick ist ein sehr, sehr starker Konkurrent“, sagt Parraguez. „Aber ich habe es bis hierhin geschafft. Ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Doch wenn ich ehrlich bin, sehe ich die Chancen sehr gering. Ich weiß, was er kann. Er ist einfach ein toller Musiker. Ich gebe mein Bestes“, fügt er an. Auch sein Gegenüber holt zum Loblied aus: „Ich mag Joaquin, seine Stimme und seine Art, Musik zu machen.“ Für freundschaftliche Unterredungen aber hat RTL nur wenig Sendeplatz vorgesehen, stattdessen wird die Spannung verschärft: „Nur einer kommt weiter.“

Mit einem Boot setzen Parraguez und Ferretti zur Jury-Insel über. Der Reeser gibt zu verstehen, „total nervös zu sein.“ Der Song „Just The Two Of Us“ passe Bohlen nach perfekt zum thailändischen Ambiente unter Palmen und praller Sonne. Dieser Atmosphäre öffnet sich auch Parraguez und liefert eine tadellose Vorstellung ab. Folglich fällt auch das Urteil der Jury um Poptitan Dieter Bohlen gut aus: „Joaquin, heute sind bei dir ganz viele Dinge zusammengekommen. Outfit und Styling, alles ist sehr authentisch. So ein Typ bist du. Du hast auch mit dieser Authentizität gesungen heute. Das hat mir sehr gefallen“, sagt Oana Nechiti. Dem schließt sich auch Pietro Lombardi an: „Für mich war die größere Überraschung heute Joaquin. Du hast es echt cool rübergebracht. Respekt.“ Xavier Naidoo und Dieter Bohlen aber beklagen abermals „fehlendes Timing“, wenngleich ersterer dem Niederrheiner attestiert, „ein neues Level erreicht zu haben“.